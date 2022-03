Date statistice COVID-19 din 18.03.2022: – Total persoane confirmate: 52651 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 50 – Total persoane vindecate: 50539 – Total decese: 1269 – Decese in ultimele 24 h: 1 (Femeie, 91 de ani, din Teius – vaccinata, cu comorbiditati) – Total teste COVID 19 (PCR+ teste rapide): 442145 – Total teste PCR: 344108 – Total teste rapide: 98037 – Total teste COVID 19 in ultimele 24 h: 595 – Teste PCR in ultimele 24 h: 330 (161 la DSP si 169 la SJU) – Teste rapide in ultimele 24 h: 265 Post-ul 50 de infectari, in ultimele 24 de ore, in județul Alba. Precizari din partea DSP apare prima…