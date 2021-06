Stiri pe aceeasi tema

- Duminica se anunța averse cu descarcari electrice pe intreg teritoriul tarii. La Briceni și Soroca vor fi 23 de grade, iar la Balti, cu unul mai mult. La Orhei, temperaturile vor fi puțin mai ridicate, maximele ajungand la 25 de grade Celsius.

- Duminica, se anunța ploi cu descarcari electrice in mai multe raioane ale tarii. La Briceni si Soroca vor fi 21 de grade Celsius, iar la Balti se asteapta cu un grad mai mult. La Orhei sunt anuntate 23 de grade.

- CHIȘINAU, 6 iun – Sputnik. Meteorologii anunța pentru astazi temperaturi de 23..23 de grade in nordul țarii, 21..24 de grade in centru, iar in sudul țarii sunt așteptate pana la 25 de grade Celsius. Cerul va fi senin, iar vantul va sufla din direcția nord-vest. Presiunea atmosferica va fi normala.…

- Meteorologii anunța ca in București, incepand de marți dupa-amiaza pana joi seara, ora 20.00, vor fi perioade cu averse insoțite de descarcari electrice și vijelii. In perioada 25 mai, ora 15.00 – 27 mai, ora 20.00, temperatura maxima va fi in Capitala de 27 de grade Celsius, iar minima de 14 grade…

- Astfel, incepand cu data de 4 mai 2021 sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare din Municipiul Bucuresti.Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii…

- Distributie Oltenia anunta intreruperea furnizarii energiei electrice la consumatorii casnici si agentii economici, joi, 29 aprilie 2021, astfel: 08:30 – 11:00 Țițești PTA 20 kV ȚIȚEȘTI 1 08:30 – 11:00 Suseni PTA 20 kV ȚUȚULEȘTI 1 11:00 – 13:30 PTA 20 kV ȚUȚULEȘTI 2 13:30 – 16:00 PTA 20 kV PUT APA…

- Astazi, vremea continua sa fie capricioasa, cu temperaturi mai scazute decat cele normale pentru aceasta data și instabilitate in majoritatea regiunilor. Prognoza meteo pentru București In București, va fi o vreme racoroasa. In timpul zilei se vor semnala innorari, temporar va ploua, iar dupa-amiaza…

- Vremea se racește in Capitala și sunt anunțate ploi cu descarcari electrice de marți. Pana vineri, temperaturile maxime nu vor depași 11 - 13 grade Celsius, noteaza mediafax. Potrivit meteorologilor, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul nopții de marți spre miercuri și la inceputul…