Stiri pe aceeasi tema

- Cinci dintre spitalele din județul Suceava care trateaza pacienți bolnavi de Covid primesc 50 de doze de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2, repartizate de Ministerul Sanatații dintr-o donație primita din Italia.Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou" Suceava ...

- Ministerul Sanatații a finalizat lista cu unitațile medicale care vor primi anticorpi monoclonali. Printre cele 134 de spitale din țara se numara și 3 din județul Ialomița. Este vorba despre Spitalul Județean de Urgența Slobozia, Spitalul Municipal «Anghel Saligny» Fetești și Spitalul Municipal Urziceni.…

- Ministerul Sanatații (MS) a solicitat, vineri dimineața, Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) activarea Mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului cu...

- Italia a donat Romaniei peste 5.000 de doze de anticorpi monoclonali Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - O aeronava a Forțelor Aeriene Române a adus marti seara în țara, din Italia, peste 5.000 de doze de anticorpi monoclonali,…

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane va aduce marti seara de la Milano aproximativ 5.200 de doze de anticorpi monoclonali, care fac parte din schema de tratament impotriva COVID-19. Ajutorul oferit Romaniei de catre Italia, prin punerea la dispozitie a acestor doze aflate in…

- Tratamentul Regeneron „va ajunge luna viitoare in spitalele din Romania” Realizator: Tot mai mulți români aleg sa se imunizeze pe fondul creșterii îngrijoratoare a numarului de cazuri de coronavirus. Potrivit celui mai recent bilanț, aproximativ 17.000 de persoane au primit prima doza…

- Situata in Sangeorgiu de Mureș, foarte aproape de municipiul Tg. Mureș, Farmacia Sociala este o unitate care elibereaza rețete compensate și gratuite prescrise in orice județ din Romania și prepara rețete in laboratorul propriu, autorizat de Ministerul Sanatații. Insa farmacia e deocamdata singura din…

- In județul Mureș, datele de la inceputul lunii august arata ca aproximativ jumatate din personalul medical din spitalele de stat are schema completa de vaccinare. La nivel de țara, Ministerul Sanatații a anunțat ca 70% din medicii din spitalele publice sunt vaccinați impotriva COVID-19, iar 69% cu schema…