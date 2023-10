Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Harghita, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. ndash; Biroul Teritorial Harghita, au documentat activitatea infractionala a unui barbat banuit de comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere de droguri de risc, pentru…

- Potrivit istoricilor, guma de mestecat exista inca din epoca neolitica, ceea ce o face unul dintre cele mai vechi produse alimentare. Insa, prima guma de mestecat aromatizata a fost creata de John Colgan, un farmacist din Statele Unite, in 1860, iar de atunci a devenit un produs foarte raspandit in…

- Ancheta a polițiștilor de la crima organizata in cazul unui barbat de 40 de ani, in Timiș. Oamenii legii au percheziționat casa in care locuiește și au gasit in curte o plantație outdoor de canabis. Individul a fost arestat preventiv.

- Orașul Moinesti apare pe lista celor peste 1000 de localitați din lume care s-au inscris in cursa pentru “Zero emisii” – Cities race to zero. Aceste localitați se angajeaza sa adopte reguli stricte impotriva poluarii și, in termen foarte scurt, pana in 2030, sa implementeze politici pentru limitarea…

- Daca ești proprietar de padure, primești bani europeni sa nu tai copacii. Sunt puse la bataie 200 milioane euro, ajutoare de stat, pana in anul 2027, iar plata are ca scop compensarea proprietarilor de paduri pentru lemnul netaiat, scrie gandul.ro Romania trebuie sa respecte condițiile de mediu obligatorii…

- O vulpe aflata in cautarea hranei a fost surprinsa și filmata de o camera care supravegheaza fauna intr-o poiana din Munții Apuseni. Animalul salbatic merge agale prin iarba și urmarește o posibila prada.

- In ce masura are grija administrația locala de puținele spații verzi ale municipiului Cluj-Napoca, explica mai mulți clujeni care au surprins cum sunt „tratați” arborii in timpul lucrarilor de renovare a parcurilor. In recent renovatul parc „Ștefan cel Mare”, din spatele Operei Naționale, un arbore…

- Nu orice planta poate sa se dezvolte frumos pe balconul apartamentului sau locuinței tale. Unele flori nu sunt facute sa reziste tuturor condițiilor de mediu. Daca vrei sa oferi un plus de frumusețe acestui spațiu apeland la flori, ai ajuns la locul potrivit. Playtech Știri iți arata care sunt cele…