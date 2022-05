Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ucrainene au anunțat ca alți aproape 500 de civili au fost evacuați din orașul Mariupol, situat in sud-estul țarii, inclusiv cateva persoane din uzina siderurgica Azovstal asediata, scrie BBC.

- Inca 344 de civili au fost evacuați din orașul Mariupol și suburbii, a anunțat președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau transmis națiunii. Aceasta a fost a doua etapa a operațiunii de evacuare, oamenii fiind transportați spre teritoriile controlate de ucraineni, la Zaporojie. Președintele Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Dupa doua luni petrecute in subsolurile uzinei Azovstal din Mariupol, peste 150 de civili au ajuns in siguranta intr-un centru din Zaporojie. Informatia a fost confirmata de ministrul ucrainean pentru Reintegrare, Irina Veresciuk.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, marti seara, ca 156 de femei si copii au fost evacuati din otelaria Azovstal din Mariupol si sunt acum la Zaporojie. “In sfarsit avem primul rezultat al operatiunii noastre de evacuare din otelaria Azovstal din Mariupol, pe care o organizam de mult…

- Rusia duce un razboi total in Ucraina. Zelenski lauda cei 156 de oameni care au reusit sa fie evacuati, marti, din fabrica Azovstal, acolo unde au stat blocati in ultimele doua luni din cauza atacurilor rusesti la Mariupol.

- "La 30 aprilie, dupa instituirea unei incetari a focului si deschiderea unui coridor umanitar, doua grupuri de civili au parasit cladiri de locuit adiacente teritoriului combinatului metalurgic Azovstal", a spus ministerul pe Telegram, relateaza France Presse."Dupa-amiaza, au plecat 25 de locuitori.…

- "Douazeci de civili, femei si copii (...) au fost transferati spre un loc convenit si speram ca vor fi evacuati la Zaporojie, in teritoriul controlat de Ucraina", a declarat Sviatoslav Palamar, comandant adjunct al regimentului Azov intr-un video publicat pe Telegram.Cu cateva ore mai devreme, agentia…