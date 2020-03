Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total de cazuri de coronavirus inregistrate in Romania a ajuns la 44 miercuri seara, ceea ce inseamna o creștere cu 10% fața de precedentul anunț al autoritaților. Autoritațile din Romania raporteaza miercuri seara alte 5 cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus. Este vorba de 5 barbați de…

- Din 15 cazuri confirmate cu coronavirus, 5 persoane sunt vindecate Cele 10 persoane infectate cu coronavirus care sunt internate acum în spitale din tara noastra au o stare generala de sanatate buna, iar pacientii în vârsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie,…

- UPDATE 17:30 Astazi dupa amiaza a fost confirmat cel de-al 12-lea caz de infectare cu COVID 19, la un barbat din Bucuresti Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, „este vorba despre un barbat din Bucuresti, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie, dintr-o zona…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…

- Inca doua cazuri de coronovirus au fost confirmate, oficial, in Romania. Conform digi24.ro, este vorba despre un barbat din Maramureș și o fmeie din Timișoara. Amandoi s-au intors din Italia. Revenim cu detalii.

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, au anuntat responsabilii guvernamentali. Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru: Avem inca doua noi cazuri de coronavirus. Un barbat de 45 de ani din Maramures. El e din afara zonei de carantinaj, intors…

- Inca doua confirmari de infectare cu coronavirus, a anunțat Ministerul Sanatații, vineri. Cele doua teste au fost confirmate de laboratoarele de analize. Un barbat din Maramureș, care s-a imbolnavit in Italia, sosit in țara in 25 februarie. Al doilea caz, o femeie din Timișoara. Secretarul de stat…

- A fost confirmat primul caz de infectare cu Covid-19 in Olanda. Un pacient care a calatorit recent in Italia a fost infectat cu coronavirus, relateaza institutul olandez pentru Sanatate Publica si Mediu (RIVM). De asemenea, a fost depistat primul caz de COVID-19 si in Irlanda de Nord.