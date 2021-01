Stiri pe aceeasi tema

- Orice persoana iși va recupera anul viitor garanția de 50 de bani pentru fiecare sticla, daca va aduce inapoi ambalajul dotat cu un cod de bare. "Sticla nu se spala, se golește", a explicat Tanczos Barna, ministrul Mediului, la Digi24, apoi a precizat ca nu este obligatoriu ca sticla returnata sa aiba…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca in cateva saptamani va fi pregatita o Hotarare de Guvern care prevede o taxa pe ambalaje din plastic, aluminiu sau sticla, cu capacitatea de pana la 3 litri. Potrivit acestuia, in pretul fiecarui produs va fi inclusa garantia de 50 de bani care va fi platita…

- inistrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat luni ca probabil in cateva saptamani va fi gata o Hotarare de Guvern care prevede o taxa pe ambalaje din plastic, aluminiu sau sticla, cu capacitatea de pana la 3 litri. Astfel, potrivit acestuia in pretul fiecarui produs va fi inclusa garantia de 50 de bani…

- Ministerul Mediului pregatește taxa pe plastic, sticla și aluminiu. Ce valoare va avea și pentru ce ambalaje se va plati Taxa pe ambalajele din plastic, sticla si aluminiu ar urma sa fie de 50 de bani, ambalajeșe produselor lactate si cele de peste 3 litri urmand a fi exceptate, a anunțat ministrul…

- Potrivit proiectului, consumatorul final va plati 50 de bani pentru fiecare ambalaj din plastic, aluminiu sau sticla cu capacitatea de pana la 3 litri, exceptie facand ambalajele lactatelor. Banii urmeaza sa fie recuperati in urma reciclarii deseurilor la automate amplasate special."Este un proiect…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca in cateva saptamani va fi realizat proiectul Hotararii de Guvern care va introduce o taxa pe ambalaje, al carei scop este cresterea gradului de reciclare a acestora. Conform proiectului, consumatorul final va plati 50 de bani pentru fiecare ambalaj din…

- "Este un proiect de Hotarare de Guvern care a fost in consultare publica, astazi (luni – n.r.) am avut trei sau patru ore de discutii cu principalii factori care sunt implicati si vor fi implicati in procedura de colectare si de garantare, de functionare a sistemului, care este unul destul de complex.…

- LIDL anunta ca de pe 2 ianuarie 2021 introduce o noua taxa pentru reducerea poluarii din Romania. Fiecare punga de plastic pe care o vor folosi clientii pentru a-si cumpara fructe si legume va fi contracost.