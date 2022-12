Stiri pe aceeasi tema

- Romania se confrunta cu cel mai agresiv sezon al virozelor in randul copiilor din ultimul deceniu. S-au inregistrat 200 de cazuri in 24 de ore, dublu fața de medie. Medicii atrag atenția ca, de data aceasta, virusurile sunt mai agresive, deoarece s-au modificat pentru a rezista in competiție cu SARS…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) solicita suplimentarea numarului de locuri la rezidentiat pentru specialitatea medicina de familie. Acestia atrag atentia asupra faptului ca in acest an au fost scoase la rezidentiat doar 321 de locuri pentru medicina de familie, fiind un numar insuficient fata de…

- Acțiunea Agenției Naționale Antidrog a avut loc la nivel național, transmite ANA printr-un comunicat.In cadrul activitatilor au fost transmise informatii cu privire la sistemul integrat de asistenta al consumatorului de droguri, reteaua de asistenta (de stat si privata) din Romania, instrumentele de…

- O asistenta de la Spitalului Județean de Urgența Vaslui a fost lovita in cap, cu un lacat, de un barbat internat cu afecțiuni medicale care intrase in sevraj. Victima a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- In calitate de for decizional, Camera Deputaților a votat, cu 244 de voturi pentru și o singura abținere, un proiect de modificare a art. 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatații. Legea trimisa la promulgare președintelui Klaus Iohannis, a fost inițiata de parlamentarii liberali…

- Marți, 13 septembrie, șefa statului Maia Sandu a promulgat modificarile la Legea bugetului de stat, Legea bugetului asigurarilor sociale și Legea fondurilor asigurarii obligatorii de asistența medicala, care prevad mai multe masuri de sprijin pentru cetațeni ce au drept scop compensarea creșterii prețurilor,…