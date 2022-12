„Nu se mai fac lucruri de calitate cum se faceau mai demult”…o expresie pe care inca o auzim destul de des din gura multor romani nostalgici, care au trait mare parte din viața in comunism. Și pe buna dreptate: multe din bunurile produse in ultimii ani nu mai prezinta aceeași calitate pe care o au aveau cele realizate acum 30-40 de ani. Pe de o parte acest lucru se datoreaza producției de serie tot mai mare și rulajului crescut al bunurilor injectate in piața de consum, dar și scaderii controlului calitații. Astfel, marea majoritate a bunurilor fabricate in societatea noastra contemporana vin,…