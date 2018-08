Stiri pe aceeasi tema

- La 50 de ani de la invadarea Cehoslovaciei de catre Uniunea Sovietica, mai mult de o treime dintre rusi o considera justificata, potrivit rezultatelor unui sondaj realizat la nivel national, date publicitatii marti, relateaza dpa. Astfel, 36% dintre rusi considera ca Uniunea Sovietica…

- La sfarsitul lunii august 1968, milioane de romani s-au temut ca tara urmeaza sa fie din nou cotropita de URSS. Timp de cateva zile, muncitorii au fugit din fabrici, gospodinele si-au facut provizii ca pentru razboi, s-au retras sume uriase de la C.E.C., iar parintii si-au luat copiii acasa din tabere.

- In mentalul colectiv al romanilor, „Primavara de la Praga” si invazia trupelor Pactului de la Varsovia in Cehoslovacia se suprapun aproape total cu discursul tinut de Nicolae Ceausescu in piata Comitetului Central in dimineata zilei de 21 august 1968, in care acesta a condamnat cu vehementa interventia…

- Familia unui important transfug sovietic in Regatul Unit, decedat in 2001 la Salisbury, traieste cu ”o frica de moarte” de la otravirea fostului dublu agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in acelasi oras, a povestit fiul acestuia AFP, preluata de news.ro.”Oricarei persoane normale…

- Aproximativ o treime din gospodariile europene sunt formate dintr-un singur om. La aceasta concluzie a ajuns Eurostat. Datele pentru anul trecut sunt ingrijoratoare, spun sociologii, pentru ca tot mai mulți tineri prefera sa traiasca singuri, fara a-și face o familie și a naște

- Ministrul polonez de externe Jacek Czaputowicz a afirmat marti ca ''nu merita in general sa fie criticate convorbirile si incercarea lui Donald Trump de a-l convinge pe Vladimir Putin sa schimbe politica Rusiei'', adaugand ca este insa prea devreme sa se vorbeasca despre posibile…

- Doar trei din zece francezi considera ca politica dusa de presedintele Emmanuel Macron si guvernul sau este "corecta", iar majoritatea apreciaza ca seful statului si executivul nu fac suficient pentru cei defavorizati, potrivit unui sondaj BVA publicat miercuri si citat de France Presse, informeaza…

- Ploaia care a cazut astazi a afectat, ca de obicei, cartierul Șchei. Strazile s-au umplut cu apa, canalizarea fiind o chestiune de… in orașul de poveste. Iata cum arata intersectia strazilor Vasile Saftu cu Printre Gradini, in Schei, langa Biserica Sf. Treime. The post VIDEO Ruperea de nori iar umplut…