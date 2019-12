Rapperul 50 Cent a acuzat-o pe Oprah Winfrey intr-un mesaj publicat pe Instagram in care a afirmat ca renumita realizatoare si prezentatoare TV "ii ataca doar pe barbatii de culoare", precum Michael Jackson si Russell Simmons, care sunt vizati de activismul ei social inspirat din miscarea #MeToo, informeaza DPA. In noaptea de joi spre vineri, cunoscutul rapper american a distribuit pe Instagram o fotografie mai veche a realizatoarei TV Oprah Winfrey, care o arata pe aceasta, zambitoare, alaturi de mogulul din industria muzicala Russell Simmons. Imaginea era insotita de un text in care se afirma…