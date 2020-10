Stiri pe aceeasi tema

- La fel ca pe cetațenii de rand, alegerile prezidentiale din Statele Unite impart in doua tabere și vedetele de peste ocean. Actori, regizori, cantareți, cu toții și-au ales deja favoritul pentru Casa Alba - Donald Trump sau Joe Biden - pe care il susțin intens in videoclicpuri sau prin anunțuri facute…

- In plina campanie electorala, Donald Trump a declarat zilele trecute – in cadrul unei intalniri cu susținatorii sai – ca se va muta din SUA daca va pierde alegerile in fața lui Joe Biden. “Could you imagine if I lose? My whole life – what am I going to do? I’m going to say I... View Article

- Prestigiosul cotidian american Washington Post si-a declarat luni sprijinul pentru candidatul democrat Joe Biden, care se va confrunta in alegerile din 3 noiembrie cu Donald Trump, ''cel mai slab presedinte al timpurilor moderne'', relateaza AFP.Intr-un editorial, ziarul citat mentioneaza…

- Vizibil infuriat de sprijinul anuntat de vaduva lui John McCain pentru contracandidatul sau democrat Joe Biden, Donald Trump l-a atacat virulent miercuri pe respectatul senator republican decedat in 2018, relateaza AFP. Intr-un mesaj deosebit de ironic si agresiv transmis pe Twitter, liderul de la Casa…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, l-a atacat frontal miercuri pe adversarul sau, Donald Trump, pe tema COVID-19, punand sub semnul intrebarii credibilitatea presedintelui SUA care flutura promisiunea realizarii iminente a unui vaccin in timp ce tara se apropie de pragul de 200.000 de morti,…

- Inainte de vizita sa in statul american Wisconsin, candidatul democrat in alegerile prezidentiale Joe Biden a cerut ca ofiterul de politie care a tras de sapte ori intr-un barbat de culoare sa fie pus sub acuzare, informeaza joi dpa. Focurile de arma trase de politist au declansat mai multe zile de…

- Aflat intr-o vizita electorala in statul Ohio, președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, nu a ratat ocazia de a-și ataca contracandidatul la alegerile prezindețiale, Joe Biden. "Este impotriva lui Dumnezeu, impotriva armelor", a spus liderul de la Casa Alba, potrivit BBC.

- Decizia ca Biden si alti vorbitori din Milwaukee, unde democratii intentionau sa organizeze conventia de nominalizare pe parcursul mai multor zile, sa nu mai faca deplasarea va face ca evenimentul programat pe 17-20 august sa se desfasoare aproape integral online. Biden va accepta nominalizarea si va…