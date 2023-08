Stiri pe aceeasi tema

- Fara ca majoritatea dintre noi sa știe, șerpii sunt adesea rezidenți permanenți ai mediului urban, iar specialiștii spun ca trebuie sa gasim echilibrul fericit al coexistenței dintre oameni și șerpi. Nu știm daca locuitorii de aici au reușit sau nu asta, dar azi vorbim de orașul din Romania invadat…

- Cand vine vorba de destinații de vacanța, Grecia este una dintre cele mai vizitate țari din Europa, stațiunile sale insorite numarandu-se printre preferatele turiștilor din Romania. Elada este o țara minunata, un excelent mix de istorie, tradiții, natura și gastronomie, care o fac irezistibila pentru…

- Aproximativ 39% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara, iar dintre cei care o vor face peste 73% isi vor petrece vacanta de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj.

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro. Cand vine vorba despre bugetul…

- Filmul Declarație de Dragoste, lansat in anul 1985, a adus in cinema sute de mii de romani. Mai exact, 5.269.006 de bilete au fost vandute, oamenii mergand in numar mare sa vada povestea de dragoste dintre Ioana, interpretata de Teodora Mareș, și Alexandru- Adrian Paduraru. Adrian Paduraru a jucat de-a…

- Daca sunteți in cautarea unei destinații apropiate, cu servicii de foarte buna calitate și opțiuni nenumarate de a va simți bine și dumneavoastra și copiii, Ungaria, cu cele peste 30 de parcuri acvatice și cele aproape 100 de SPA-uri, poate fi cea mai buna alegere.

- Vacanța a venit ca cel mai frumos dar de nunta, de la nașii celor doi indragostiți. Smiley și Gina au postat o serie de videoclipuri și poze pe rețelele sociale cu peisajele care le-au taiat rasuflarea.Curioși și plini de energie, Smiley și Gina au luat-o la pas pe strazi, au vizitat un muzeu și s-au…

- Vești proaste pentru unii angajați din Romania! S-a anunțat ca se cer inapoi banii pentru voucherele de vacanța in unele cazuri. Iata tot ce trebuie sa știe persoanele care beneficiaza de sumele respective.