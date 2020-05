5 vaccinuri împotriva COVID-19, deja testate pe om în China China conteaza de acum pe cinci vaccinuri experimentale anti-COVID-19 testate pe om si “progresele sunt satisfacatoare” cu doze deja inoculate pe 2.500 de voluntari, a declarat vineri un viceministru al sanatatii, citat de France Presse și preluat de Agerpres. Cautand sa-i protejeze pe chinezi si sa diminueze criticile occidentale cu privire la modul de gestionare […] The post 5 vaccinuri impotriva COVID-19, deja testate pe om in China appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

