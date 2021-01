5 turiști s-au accidentat, astăzi, pe pârtiile din Poiana Brașov Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat, astazi, sa intervina la 5 cazuri in care turistii s-au accidentat in timp ce se plimbau sau practicau sporturile de iarna. Patru persoanele au suferit traumatisme la nivelul membrelor superioare, iar o persoana la nivelul coloanei. Intr-unul dintre cazuri turistul cobora pe picioare de pe masiv, moment in care a alunecat pe o portiune de partie inchisa, acoperita cu zapada. Salvamontiștii va reamintesc ca zapada cu care sunt acoperite partiile la acest moment este in cea mai mare parte artificiala si are o consistenta foarte dura, oferind… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

