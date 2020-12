5 Tipuri de treninguri de dama care se poarta anul acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo și Viitorul se intalnesc in acesta seara, de la ora 20:45, in capul de afiș al șaisprezecimilor de finala din Cupa Romaniei. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport +, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Cu moralul la pamant din cauza situației din…

- Printre ultimele 196 de decese in randul pacienților Covid-19, inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore, se numara și un bebeluș in varsta de doar cateva luni. Conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica , in ultimele 24 de ore au fost raportate 196 de decese in randul pacienților…

- Starurile internationale sunt invidiate pentru luxul in care traiesc! Insa putini sunt cei care stiu cu adevarat in ce conditii saracacioase au venit pe lume si in ce casute au copilarit. Click! prezinta cateva exemple impresionante! Rihanna, pe numele ei real Robyn Fenty, a crescut intr-un bungalou…

- Pretul curcanilor este in scadere deoarece pandemia de coronavirus ar putea descuraja unele familii americane sa organizeze mari reuniuni cu ocazia Zilei Recunostintei (Thanksgiving) din acest an, transmite Bloomberg. Pretul ingredientelor pentru o cina traditionala cu zece persoane va cobori…

- Parlamentul peruan a ales luni un nou lider, Francisco Sagasti, care urmeaza sa devina al treilea presedinte al tarii intr-o saptamana, relateaza marti DPA, conform agerpres.ro. Parlamentarul de centru-dreapta, in varsta de 76 de ani, va conduce tara ca presedinte interimar pana la alegerile din…

- CSO Cugir a dat lovitura, caștigand meciul marilor orgolii disputat impotriva rivalei din Cetatea Marii Uniri, 1-0 (0-0), gol de trei puncte reușit de Marius Lupu (84). • 1-0, MIN. 84: M. LUPU a marcat cu capul, din plonjon, la centrarea lui Boldea “Roș-albaștrii”, fara 11 jucatori, din cauza coronavirusului,…

- Ipoteza carantinei totale este pe masa autoritatilor, scrie Corriere della Sera. Guvernul primeste in fiecare zi rapoarte care prezinta progresul epidemiei pe baza raportului dintre testele efectuate si cele care ies pozitive. Ultimul decret este in vigoare de aproape o saptamana, iar mastile sunt obligatorii…

- Jucatoarele Irina Bara, locul 116 WTA si favorita 2 in calificari, si Laura Ioana Paar, numarul 198 WTA si cap de serie 11, au acces, sambata, in ultimul tur al calificarilor la turneul de la Linz, cu premii de 202.250 de dolari, potrivit news.ro.Bara a invins-o in primul tur pe germana Katharina…