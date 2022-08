5 tipuri de jucării pe care copiii le îndrăgesc Cu ajutorul jucariilor, copiii invața despre lumea din jur, dezvoltand in același timp abilitați importante pe care le vor folosi toata viața. Jucariile influențeaza dezvoltarea armonioasa a celor mici, oferind condiții pentru atingerea potențialului fizic și mental intr-un mod distractiv și interesant. Preferințele personale ale copilului pentru un anumit tip de jucarii poate reprezenta un indiciu important referitor la preocuparile viitoare legate de educație și cariera. Este foarte important ca parinții sa le ofere celor mici diverse jucarii, iar ulterior sa observe comportamentul celor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In multe dintre lunile acestui an, pe data de 13 ale lunii am sarbatorit "frica".Emotia numita frica nu este altceva decat reactia la ganduri, la povestile mintii.Copiii mici, care exploreaza lumea pentru ca nu au cuvinte in care sa o descrie, nu traiesc starea de frica.Frica le este predata incepand…

- Cel mic a inceput sa creasca, a facut primii pași, se bucura de jocul cu animaluțele de pluș și incepe sa stalceasca primele cuvinte. Probabil, te gandești care ar fi urmatorii pași de facut. Jucandu-te cu pruncul, este posibil sa fi observat ca prefera m

- A invins de doua ori cancerul și a luptat pana in ultima secunda pentru viața ei. Este zi neagra, de doliu, in lumea filmului de pretutindeni. Una dintre cele mai iubite și apreciate actrițe s-a stins din viața chiar astazi, din cauza problemelor de sanatate mult prea grave. Milioane de persoane sunt…

- Pentru copiii mici, fiecare zi este o noua aventura. Prin intermediul jocului, copiii invața in mod constant ceva nou, dobandesc noi abilitați și nu inceteaza niciodata sa uimeasca. Pentru a-ți sprijini copilul in dezvoltarea sa și pentru a-l incuraja sa experimenteze, jocurile educative de inalta calitate,…

- Jocurile de noroc constituie una dintre cele mai dinamice industrii, progresul fiind vizibil „cu ochiul liber”. Este suficient sa faci o comparație intre ce oferea un cazinou online in anul Post-ul Tendințe din lumea cazinourilor online care vor fi implementate in viitorul apropiat apare prima data…

- Scandalul din lumea showbiz-ului romanesc a luat amploare! Dani Mocanu și femeia de care spunea ca este indragostit lumea s-au desparțit. Ulterior, Sibel a explicat tot ce s-a intamplat intre ei, pe rețelele de socializare. A facut acuzații dure la adresa lui Dani Mocanu și a dat carțile pe fața.

- Jocul este extrem de util in dezvoltarea fizica, sociala, emotionala si cognitiva a copiilor. Atunci cand se distreaza si se simt bine, cei mici invata lucruri noi si evolueaza armonios, iar jucariile si experienta jocului ajuta la dezvoltarea fizica si a abilitatilor motorii fine. Jucariile educative…

- Exista doua tipuri cheie de cadouri corporative, și anume cele pe care le puteți oferi clienților și cele pe care le puteți oferi angajaților. Ambele tipuri de cadouri corporate pot avea beneficii deosebit de pozitive pentru buna evoluție a afacerii.