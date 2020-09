5 ținute cu Otniela Sandu Actrița și influencer, Otniela Sandu, este adepta unui stil vestimentar pe care il caracterizeaza ca fiind rebel, cu accente personale. Pentru ea stilul vestimentar ține de mood-ul pe care il are. Nu urmeaza mereu trendurile, pentru ca e de parere ca fiecare piesa vestimentara pe care o poarta trebuie sa o avantajeze și sa o reprezinte. De multe ori iși achiziționeaza haine pe care, ulterior, le modifica. Otniela prefera shoppingul offline cand calatorește, pentru ca intra in magazine pe care nu le gasește la noi, așa ca in vacanța iși gaseștec timp și pentru o scurta plimbare prin magazine. Urmarește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

