Stiri pe aceeasi tema

- TechFest connected by Vodafone, festival urban de tehnologie, marcheaza a treia sa ediție adaugând Bucureștiul pe harta acestei serii de evenimente. Vor urma în toamna Cluj, Iași și Timișoara, cu un format similar. Cel mai complex festival de tehnologie din România, dezvoltat…

- Cresterea acelerata a preturilor din ultimele 6 luni, reflectata in inflatie – care s-a majorat de la 2,6% in noiembrie, la 4,3 in aprilie – face ca puterea de cumparare sa scada, desi salariile au fost majorate. Nemultumiti de politicile economico-fiscale, tot mai multi tineri inventivi, cu putere…

- In perioada 9-12 mai, la Expo Arad va avea loc cea de-a doua editie din vestul tarii a DEMO METAL Vest, unul dintre cele mai mari targuri internaționale organizate in Romania in domeniul industriei prelucrarii metalelor. Evenimentul este organizat de TEHNIC MEDIA, Revista ,,T&T – Tehnica și Tehnologie”,…

- Investitorul imobiliar Atrium European Real Estate, controlat de unul dintre cele mai mari grupuri imobiliare din Israel, a anunțat ca va vinde centrul comercial Militari Shopping din București, la 14 ani de la achiziția sa, companiei cu capital sud-frican MAS Real Estate Inc., pentru suma de 95 mil.…

- Anca Lungu a parasit pupitrul Observatorului. Vedeta a prezentat, Duminca, pentru ultima data știrile Antenei 1.(CITEȘTE ȘI: A ȚINUT SARCINA ASCUNSA PANA IN ULTIMA CLIPA! ANCA LUNGU SE PREGATEȘTE SA DEVINA MAMA PENTRU A DOUA OARA) Celebra prezentatoare este insarcinata in șase luni și urmeaza sa plece…

- FCSB - Viitorul // Gigi Becali s-a enervat la finalul meciului FCSB - Viitorul 2-1. Patronul FCSB a avut o reactie furibunda, facându-l praf pe Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, acuzând în termeni violenti comportamentul tehnicianului ardelenilor.

- Startupul romanesc UiPath, despre care presa tech internationala a scris ca tocmai a obtinut o finantare de 120 de milioane de dolari, recruteaza specialisti IT din Romania, pe platforma de joburi pusa la dispozitie de StartupCafe.ro si SmartDreamers.

- Denisa Nechifor a dezvaluit adevaratul motiv pentru care pleaca din Romania. Fosta iubita a lui Adi Cristea vrea o viața cat mai buna pentru fiica ei și iși deșete o familie. Recent, Denisa Nechifor a declarat ca este pregatita sa paraseasca Romania pentru o viața mai buna și pentru a-și gasi sufletul…