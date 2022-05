5 tehnici inteligente care te pot ajuta să scapi rapid de stres Milioane de oameni sufera de anxietate, ceea ce le face viața foarte dificila. De reținut ca nivelul crescut de stres are efecte negative asupra sanatații tale fizice. Nu putem spune ca avem o soluție magica pentru aceste 2 probleme, dar poate avem cateva sfaturi utile. Singura persoana care te poate... The post 5 tehnici inteligente care te pot ajuta sa scapi rapid de stres appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul german al dezvoltarii a anuntat inca 63 de milioane de euro ajutor pentru Ucraina, transmite duminica dpa. „Este important pentru mine ca Germania ajuta Ucraina nu numai din punct de vedere militar, dar face si viata mai suportabila pentru poporul Ucrainei”, a declarat ministrul dezvoltarii…

- Prim-ministrul Ionel-Nicolae Ciuca a participat joi, in format online, la Conferinta Internationala la Nivel Inalt a Donatorilor pentru Ucraina, de la Varsovia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Atunci cand te apuci de gatit și vrei sa iți pui in valoare calitațile de gospodina desavarșita, este imposibil sa eviți apariția mirosurilor specifice mancarii, fie ca vorbim de preparate prajite sau coapte. Iata cateva trucuri geniale care te ajuta sa scapi de izurile puternice din bucatarie. Trucuri…

- Guvernul finanteaza un stadion de 70 de milioane de euro la Targoviste. Potrivit unui comunicat al Executivului, a fost aprobata o finantare de 323 de milioane de lei, din costul total de 348 de milioane de lei, pentru asa-zisul „obiectiv de investitii" denumit „Stadion Municipiul Targoviste, judetul…

- China a trimis militari si mii de lucratori sanitari in Shanghai pentru a ajuta la efectuarea testelor in vederea depistarii COVID-19 pentru toti cei 26 de milioane de rezidenti dupa ce numarul cazurilor a continuat sa creasca luni, in cadrul uneia dintre cele mai ample operatiuni de sanatate publica…

- Multe doamne și domnișoare in special incearca sa scape de firele albe nedorite care pot aparea din mai multe cauze. Exista un truc ce te scapa de vizitele dese la salonul de infrumusețare. Ce poți face chiar la tine acasa ca sa scapi de aceasta problema și care sunt lucrurile de care ai nevoie? Specialiștii…

- Va prezentam un ceai minune, care te ajuta sa scapi rapid de kilogramele in plus. Pentru prepararea acestei bauturi magice aveti nevoie doar de trei ingrediente. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel…