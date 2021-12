5 suplimente alimentare recomandate bărbaților Vitaminele și mineralele sunt substanțe necesare pentru un organism sanatos, care se pot gasi in diverse alimente pe care le consumam. Deși exista o lista de nutrienți cu beneficii universale, nevoile femeilor și ale barbaților sunt ușor diferite. Așadar, barbații au nevoie de cantitați ceva mai mari din anumite substanțe decat femeile și invers. Uneori, nutrienții pe care ii luam din mancare nu sunt suficienți pentru a asigura sanatatea intregului organism. In astfel de situații, putem apela la suplimentele alimentare, care asigura un aport mai bun de vitamine și minerale pentru o funcționare… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

