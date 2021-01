5 superalimente pe care trebuie să le consumi în sezonul rece Iarna, mai mult ca oricand, organismul nostru are nevoie de puțin ajutor in ceea ce privește alimentația pe care i-o oferim. Starea ta va fi una excelenta, daca alegi sa consumi cateva superalimente recomandate mai cu seama atunci cand temperaturile de afara scad drastic. Ține cont de ele și nu te... The post 5 superalimente pe care trebuie sa le consumi in sezonul rece appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brașovul, mirificul oraș aflat la poalele Tampei, are parte de o clima destul de rece, ceea ce ii obliga pe locuitorii lui sa poarte haine groase o perioada destul de lunga din an. Femeile știu ca frigul și tendințele in fashion nu sunt cei mai buni prieteni, insa brașovencele au un stil aparte, ceea…

- S-a aflat care sunt legumele care te scapa de grasimea din corp. Tot ce trebuie sa faci este sa le consumi des iarna asta, iar problemele tale vor fi de domeniul trecutului. Care sunt legumele ce pot fi considerate minune, vedeți un pic mai jos. Care sunt alimentele minune care te scapa de grasimea…

- Este zapada pe partiile din Alba, suficienta la Șureanu și mai puțina la Arieșeni. Sezonul de schi se deschide oficial in acest weekend pe Domeniul Schiabil Șureanu, iar la Vartop se schia inca de la inceputul luni, dar ar mai trebui sa ninga. La Arieșeni in weekend se anunța maxime de 2-3 grade Celsius…

- Autoritațile din Europa s-au gasit pentru a lua in discuție sezonul de schi 2020-2021, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, unele țari vor deschiderea normala a partiilor, altele insistaca acestea safieinchise total pana la o anumita perioada. Unde in Europa poți schia cu siguranța acum. Ce…

- In aceasta perioada, principala problema a soferilor din Romania sunt caucicurile, multi nestiind exact cand trebuie sa le inlocuiasca pe cele pentru sezonul cald. Iata cand trebuie sa iti schimbi, de fapt, anvelopele de iarna si ce temperatura trebuie sa fie afara! Cand se schimba, de fapt, cauciucurile…

- Sezonul rece a venit peste noi! Este timpul sa scoatem hainele groase, manușile, fularul și ghetele cu blana, și sa pornim spre zonele montane din județul Cluj, pentru a admira peisajele de poveste. Stațiunile din Cluj sunt acoperite de zapada, iar încetul…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta pregateste drumurile pentru circulatia in sezonul rece. Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta este in plina campanie de pregatire pentru iarna, desfasurand activitati specifice ce au ca obiectiv asigurarea desfasurarii in conditii normale…

- Revenirea voaletei, foarte populara in urma cu un secol, este cel mai neasteptat trend al acestui sezon. Poart-o cu un machiaj nude & glowy. Cand masca e un „must", ochii pot spune multe despre machiajul tau. Smokey Eyes este cel mai fascinant mod de a-ti pune in valoare profunzimea privirii. Ochii…