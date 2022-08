Stiri pe aceeasi tema

- (P) Esențiala pentru a-ți proteja vehiculul in caz de deteriorare, o asigurare auto este o cerința legala obligatorie atat in Romania, cat și in alte țari din Europa, sub forma asigurarii RCA. Pe langa asigurarea RCA, odata cu achiziționarea unui autoturism, poți opta și pentru incheierea unei…

- Dormitorul ar trebui sa fie cel mai confortabil loc din locuința noastra. Aici nu doar ca ne relaxam, citim sau petrecem clipe frumoase alaturi de partenerul de viața dar, aici ne petrecem o mare parte din viața, in timp ce dormim. Deși nu foarte multa lume acorda o atenție deosebita dormitorului, acesta…

- Salvamontiștii ofera 12 sfaturi utile pentru prevenirea și reducerea numarului de accidente care au loc pe munte. Afla ce trebuie sa faci daca te ratacești și ce masuri trebuie sa iei in cazul unui accident.

- Persoanele care din varii motive nu reușesc ca in timpul verii sa se duca la mare dar dețin o piscina se pot declara pe deplin satisfacute pentru ca deținerea unei piscine ofera foarte multe beneficii. Posibilitatea de a putea inota la orice ora din zi sau din noapte precum și posibilitatea de a putea…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut unele recomandari pentru perioada caniculara si a subliniat ca este important ca persoanele sa nu se expuna soarelui prea mult timp si sa caute locurile racoroase, dar si sa consume lichide, dar nu indulcite, in cantitati si in intervale mici. Fii…

- Vara este aici și e pregatita sa ne ofere zile calduroase de care sa ne bucuram din plin. Timpul pare ca nu se mai termina și noi vrem sa profitam din plin și sa ne facem amintiri cat mai frumoase. Exista multe persoane care de abia așteapta vacanța ca sa se urce in mașina și sa plece la drum catre…

- Reiat, cu cordon, cu maneci lungi sau bufante – crop top este unul dintre cele mai mari hituri din aceasta vara. Cum se poarta? Vedeți cateva idei cu care veți Post-ul Cum purtam crop top? Sfaturi utile penttru vara aceasta apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Oamenii discuta tot mai des despre alegerea pantofilor potriviți de pentru vara. Un mare avantaj pe care il poți avea este acela ca picioarele tale nu cresc constant, spre deosebire de cele ale... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!