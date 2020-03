5 sfaturi practice pentru curățenia de primăvară Nimic nu se compara cu momentul in care intri in casa și totul este curat și aerisit, iar totul arata ca nou. Iar cum primavara este deja aici, inseamna ca e timpul sa te apuci din nou de treaba și sa pui casa la punct. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Salubritate intervine cu autospecialele de curațenie pentru inlaturarea prafului, a mizeriei și a deșeurilor menajere de pe domeniul public. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziarul Unirea FOTO| La Alba Iulia continua curațenia de primavara. Azi, pe Calea Moților și DN74, intre Alba Iulia și Micești La Alba Iulia continua curațenia de primavara. Azi, pe Calea Moților și DN74, intre Alba Iulia și Micești In ciuda situației dificile create de epidemia de coronavirus, la Alba…

- Ziarul Unirea FOTO| Curațenia de primavara continua la Alba Iulia: Calendarul lucrarilor și recomandari pentru cetațeni FOTO| Curațenia de primavara continua la Alba Iulia: Calendarul lucrarilor și recomandari pentru cetațeni In perioada urmatoare curațenia generala de primavara demarata de Primaria…

- La Alba Iulia continua acțiunile de igienizare. Incepute luni, 9 martie, pe tronsonul cuprins intre Pasarela de la Partoș și Podul peste raul Ampoi, acțiunile vor continua marți, pe bulevardul Republicii (tronsonul cuprins intre strada Tudor Vladimirescu și Calea Moților/Stadion) și intrarile pe strazile…

- Ziarul Unirea Primaria municipiului Alba Iulia declanșeaza curațenia de primavara: Recomandari pentru cetațeni Primaria municipiului Alba Iulia declanșeaza curațenia de primavara: Recomandari pentru cetațeni Luni, 9 martie vor fi maturate carosabilul, trotuarele, aleile și curațate zonele verzi pe traseul…

- In Sectorul 4 al Capitalei a inceput curațenia de primavara. Timp de o luna de zile, in perioada 02 - 31 martie a.c., echipe ale operatorului de salubritate precum și ale ADP Sector 4 vor interveni in tot sectorul pentru a curața și igieniza spațiile publice: strazi, trotuare, parcuri, scuaruri,…

- CURAȚENIA DE PRIMAVARA este o activitate programata in fiecare an in lunile martie – aprilie, la nivelul intregului oraș. Scopul acestei acțiuni de salubrizare a cailor rutiere/ pietonale si a mobilierului stradal, este ca printr-un efort concertat al comunitații locale, sa pastram orașul curat. In…

- Serviciile Publice si utilajele Salubris incep astazi campania curateniei de primavara. Soferii care au avut masini parcate pe strada Pacurari au fost rugati sa le mute pentru ca actiunea sa se poata desfasura fara probleme. Salubrizarea se desfasoara in intervalul orar 08:00 - 18:00.