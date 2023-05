5 sfaturi pentru curățarea feței Curațarea feței in fiecare zi poate parea o activitate simpla, dar, de fapt, necesita timp și atenție. Mulți considera ca este indeajuns sa-ți cureți fața doar pentru a indeparta machiajul sau atunci cand este murdara. In realitate, este indicat sa faci acest lucru de doua ori pe zi, odata dimineața și odata seara, inainte de … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Mi-am dat seama ca o criticam non-stop și asta ne afecta relația. Am invațat sa nu mai fac asta și sa iau fiecare zi așa cum este, sa ma bucur de micile victorii. E mai bine așa pentru amandoua”, marturisește o bunica, care iși crește singura nepoata, pentru Insider. Parcurge articolul pentru mai multe…

- Pentru femeile care aspira la un aspect proaspat și minunat, un machiaj natural și impecabil este esențial. In acest articol, veți descoperi numeroase tehnici și sfaturi pentru a va perfecționa stilul de machiaj. Sa incepem! 1. Pregatirea tenului A. Curațarea și hidratarea Incepeți intotdeauna cu o…

- Ochelarii au incetat demult sa fie doar un dispozitiv medical, pentru corectarea vederii, reprezentand mai degraba un detaliu stilistic. Chiar daca includ doua lentile care ajuta ochii sa obțina niște imagini corecte, ochelarii sunt apreciați deoarece pun in valoare anumite trasaturi fizice, oferind…

- Anca Turcașiu are cu ce sa se mandreasca. Cunoscuta cantareața și-a condus anul trecut fiul la oficiul starii civile, asta pentru ca Radu și aleasa inimii sale s-au casatorit. La doar 23 de ani, tanarul a decis sa spuna DA. Artista ne-a marturisit de ce niciodata nu ii da sfaturi in casnicie fiului…

- Ți-ai cumparat sau ai primit un tricou personalizat cadou? Atunci cu siguranța te intrebi daca tricourile inscripționate au cerințe speciale de ingrijire și spalare pentru a evita deteriorarea mesajului sau imaginii imprimate.

- Tendințele in amenajarea interioara a locuinței se schimba constant, de la culori, stiluri și materiale. In ultimii ani, timpul petrecut acasa a crescut, ceea ce inseamna ca am inceput sa fim mai preocupați de cum arata locuința noastra, de funcționalita

- 6 sfaturi pentru a cumpara frigiderul perfect in 2023 (P) Achiziționarea unui frigider nou nu este o decizie ușoara. Exista atat de multe stiluri, caracteristici și marci diferite din care puteți alege, incat poate fi copleșitor. Exista o mulțime de alegeri bune și rele atunci cand vine vorba de alegerea…

- Cheia pentru a va renova casa cu respectarea bugetului, dar in același timp frumos, este, in primul rand, planificarea eficienta a intregului proces. Urmatoarele secțiuni va vor demonstra cum puteți imparți intregul plan de renovare in subplanuri, in func