5 sfaturi pentru cocktailuri savuroase la mesele de sărbători Chiar daca anul acesta nu a fost unul tocmai fericit, acest lucru nu ar trebui sa te impiedice sa te bucuri de sarbatorile de iarna, care se apropie cu pași repezi. Fie ca vei petrece de Craciun și Revelion singur, cu familia, cu prietenii, fizic sau pe Zoom, este o buna ocazie de a pune in scena momente distractive și creative. Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

- Daca sunteti in cautarea unor oferte pentru Craciun sau Revelion, atentie mare! Mai ales atunci cand credeti ca ati putea face afacerea perfecta. Un pret mic pentru conditii foarte bune ar putea fi o mare inselatorie.

- Guvernul francez a anunțat, miercuri, un nou set de restricții anti-COVID-19 ce se vor aplica intre 10 decembrie 2021 și 6 ianuarie 2022 și care vizeaza intre altele restaurantele, barurile, dar și cluburile de noapte, relateaza La Libre Belgique, citat de HotNews.ro. Dansatul va fi interzis pana pe…

- „Mi-e greu sa va spun acum ce se va intampla peste 3 - 4 saptamani, dar eu am o preocupare fața de ceea ce se intampla in acest moment. Am vazut pe la targul de Craciun de la Brașov ca era o mare frenezie, am vazut niște concerte care nu aveau nimic de-a face cu masuri de baza care sa previna transmiterea.…

- Sarbatorile sunt dragi tuturor in special pentru ca tocmai atunci ai mai mulți oaspeți decat de obicei. Cum sa te pregatești pentru intampinarea lor ca la carte? Pana și terasa trebuie sa arate ca-n povești in cele mai frumoase momente ale anului. Cum sa-ți decorezi terasa pentru Craciun și Revelion?…

- Cu doar o luna inainte de Craciun, industria ospitalitații ramane in criza. Restricțiile impuse, ca de exemplu certificatul verde obligatoriu la cazare și in restaurante, dar și limita de ora pentru petrecerile de Craciun și Revelion inseamna rezervari mai puține și

- Este al doilea an in care vom petrece sarbatorile de iarna in pandemie. Astfel ca petrecerile de Craciun și Revelion s-ar putea desfașura din nou cu restricții. Doar cu certificat verde, cu pana la 30% din capacitatea locației și nu mai tarziu de ora 21. Acestea sunt o parte din propunerile CNSU care…

- Organizat anul acesta in noiembrie, black friday Romania 2021 este ocazia perfecta pentru a incepe sa cumparați cadouri de Craciun pentru cei dragi sau sa va rasfațați achiziționand ceva personal la prețuri mai mici. Intr-adevar, in aceasta zi, apar tot mai multe reduceri la cele mai populare categorii…

- Pandemia a schimbat preferințele romanilor in ceea ce privește vacanțele de iarna. Cei mai mulți vor sa-și petreaca sarbatorile in țara. Experții in turism spun insa ca cea mai buna perioada de vacanța este cu cateva saptamani inainte sau dupa Revelion. Atunci, prețurile scad, iar condițiile pot fi…