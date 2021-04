5 sfaturi pentru aplicarea machiajului ca să arăți mai tânără Anii trec pentru toata lumea, dar din fericire machiajul este aici pentru a ne face mai tinere cu doar cateva aplicari. Descopera cateva sfaturi simple și eficiente de adoptat acum! Machiajul este un aliat perfect pentru intinerire, atunci cand este utilizat corect. In caz contrar, poate avea efectul opus și... The post 5 sfaturi pentru aplicarea machiajului ca sa arați mai tanara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

