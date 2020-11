5 sfaturi pentru a-ti mari productivitatea la birou Deja stai la birou si in trafic mai mult decat acasa, esti prins in multe taskuri, proiecte si ai restante de tot felul, pare ca timpul nu-ti mai ajunge, nu mai stii cum sa te imparti intre sarcinile de serviciu si treburile casnice.



Daca te regasesti in descrierea de mai sus, inseamna ca este momentul sa-ti imbunatatesti eficienta in activitatea profesionala. Iar daca in contextul actual ai trecut in sistem teleworking si muncesti de acasa, cu atat mai mult ai nevoie de o clarificare in programul zilnic.



Urmareste cateva sfaturi pentru a-ti mari productivitatea la birou, iar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Productivitatea angajaților a crescut de la implementarea muncii de acasa, arata circa 30% dintre companiile respondente ale Raportului HR Barometru, realizat de PwC România în luna octombrie, în timp ce 44% spun ca a ramas constanta. Dintre respondenții care au menționat creșterea…

- Desi s-a crezut ca lansarea iPhone 12 este ultimul eveniment Apple din acest an, compania americana surprinde prin anuntarea unui alt eveniment, probabil chiar ultimul din 2020, pentru saptamana viitoare. Apple a trimis invitatii de presa pentru un eveniment pe care-l va transmite pe 10 noiembrie si…

- Violeta Alexandru anunta ca parintii copiilor care invata in unitati care functioneaza in scenariile 2 si 3 vor putea beneficia de indeminizatie de 75 % din salariu, completarile legislative urmand a intra in sedinta de Guvern. ”Stiu exact, in zona de competenta a Ministerului Muncii, ce trebuie facut…

- autor: Silvian Leahu Cum lucrezi eficient de acasa… fara sa-ți iei campii! Pijamalele dauneaza grav productivitații – 44 de reguli de interacțiune cu lumea și cu tine insuți 5 sfaturi de la specialiști legate de protecția datelor atunci cand lucrezi de acasa Cum iți petreci „timpul liber”… fara sa mori…

- "Numarul de cazuri este foarte mare. Depasim constant 2.000 de cazuri, ceea ce creeaza doua mari dificultati. Pe de o parte, e o presiune imensa asupra sistemului de sanatate unde spitalele deja sunt pline, nu mai fac fata acestor cazuri, formelor severe de boala care necesita internare. Terapiile…

- Responsabilitatea și implicarea reprezinta principalele ”arme” pentru prevenirea disparițiilor de minori, intrucat aceștia sunt o categorie vulnerabila, iar multe dintre cazuri pot fi evitate din timp. Poliția Brașov recomanda parinților sau tutorilor sa aiba in vedere cateva sfaturi, care ar putea…

- Desi munca de la domiciliu pare sa aiba la prima vedere doar avantaje, exista si capcane de care trebuie tinut cont si care pot pune in pericol inclusiv sanatatea. Pandemia cu coronavirus a produs pentru unii o noua normalitate, aceea de a-si muta spatiul de lucru de la birou la propria locuinta,…

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" din Targu Mures a anuntat, azi, ca reia cursurile in data de 14 septembrie. In primele doua saptamani toate activitatile didactice de predare vor fi programate in sistem online, dupa care se va recurge la un sistem hibrid…