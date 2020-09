5 sfaturi pe care orice antreprenor de succes trebuie sa le stie Ca sa fii un antreprenor de succes si sa ai o afacere prospera nu este suficient sa doresti acest lucru si sa pornesti la drum, ci trebuie multa implicare, plus cateva lucruri pe care sa stii cum sa le gestionezi. Drumul spre succes nu este simplu, deoarece te vei confrunta de multe ori cu situatii neprevazute, vei avea nevoie sa-ti dezvolti permanent noi abilitati si totodata trebuie sa dai dovada de multa rabdare si tenacitate.



Iata cateva sfaturi pe care care un antreprenor trebuie sa le stie atunci cand se aventureaza pe drumul spre o afacere de succes.



Demareaza afacerea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Cluj fost angajat Facebook, la New York si Google, la Los Angeles, a pus bazele unui program de mentorat pentru elevii si studentii care vor sa devina IT-isti. Zeci de mii de persoane urmaresc cursurile sale, iar in curand se va extinde si in strainatate.

- Publicistul Ion Cristoiu sustine elaborarea unei legislatii electorale pentru situatii de criza si afirma ca nu suntem pregatiti pentru votul electronic si/sau prin corespondenta deoarece ar reaprinde disputele privind fraudarea alegerilor, anunța MEDIAFAX.Alegerile locale din 27 septembrie…

- Ziarul Unirea FOTO/VIDEO| O livada de aluni, afacerea de succes a unui tanar din județul Alba Ciprian Bogdan, este un tanar antreprenor care a inceput o livada de aluni in satul Ciumbrud din Municipiul Aiud, inca din toamna anului 2012, cand in Romania nu existau aproape deloc livezi de alun. Acesta…

- Autostrazile din România sunt construite și administrate de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Tot ce ține de autostrazi în România este meritul sau vina CNAIR în funcție de caz. România…

- Andrei, un tanar din Botosani in varsta de 17 ani, pasionat de technologie, a fondat anul trecut compania de IT „TRNSOFT” iar la momentul actual inregistreaza venituri de peste 25.000 euro lunar doar din administrarea si constructia website-urilor pentru firme. Anul acesta, compania anunta lansarea…

- Cel putin 100 de oameni ar fi blocati sub daramaturile unei cladiri cu cinci etaje care s-a prabusit luni intr-un oras din vestul Indiei, a declarat un parlamentar citat de Reuters, conform news.ro.Nu toti cei circa 200 de locatari ai cladirii din Mahad, oras aflat la circa 165 de kilometri…

- Oficialii OMS au fost prudenti pentru a face estimari cu privire la durata pandemiei cat timp nu exista un vaccin cu eficienta dovedita. Seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii a afirmat ca in cazul gripei spaniole din 1918 "au fost necesari doi ani pentru a-i pune capat". "Iar in situatia…

- Primarul Constantei a criticat actiunile actualului guvern in ceea ce priveste domeniului HoReCa.Decebal Fagadau, edilul municipiului Constanta, a declarat in aceasta seara, la postul de televiziune Romania TV, ca si la nivelul litoralului domeniul HoReCa, industria ospitalitatii, este grav afectat…