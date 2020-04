Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada dificila pentru intreaga planeta care se confrunta cu virusul Covit 19, care afecteaza mii de oameni, multe locații s-au inchis. Printre acestea și salile de fitness-bodybuilding. Antrenorul de fitness Florin Damsa ne-a dat cateva sfaturi de facut exerciții la domiciliu. In acest…

- Potrivit CDC Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA , nu exista informatii in rapoartele stiintifice publicate in legatura cu susceptibilitatea femeilor insarcinate la COVID 19.Femeile insarcinate trec prin modificari imunologice si fiziologice care le pot face mai susceptibile la infectiile…

- Bianca Andreescu (19 ani, 6 WTA) va fi departe de tenis cel puțin pana in luna iulie, din cauza pandemiei de coronavirus care a „inghețat” sportul mondial. Intr-un interviu acordat in presa internaționala, Bianca Andreescu a relatat cum iși petrece timpul in izolare. Canadianca spune ca și-a descoperit…

- Scott Kelly este unul dintre putinii oameni din istorie lui care a stat aproape un an in spatiu fara intreruperi. Viata pe Statia Spatiala Internationala nu este simpla, conform declaratiilor astronautului, insa te pregateste foarte bine pentru izolare pe termen lung.

- COVID-19. Doi specialiști in nutriție au facut cateva recomandari alimentare sportivilor pentru perioada de izolare, in care efortul e considerabil mai redus. Nevoiți sa se antreneze doar acasa și fara posibilitatea de a participa la competiții, majoritatea sportivilor resimt din plin criza și din cauza…

- Sanatatea intr-o relație este legata nu doar de timpul petrecut impreuna, ci și de cel in care partenerii stau la distanța, merg la munca, au activitați și hobby-uri separate. In perioada coronavirusului, timp in care trebuie sa stam in izolare, ar putea ieși la iveala probleme vechi, mocnite. Psihoterapeutul…

- Nu mai este un secret ca toata lumea și-a facut provizii alimentare pentru perioada de izolare la domiciliu, dar oare cați știu cum sa adopte o alimentație corecta și, mai ales, cum sa depoziteze stocul de alimente?

- Regimul termic estimat de catre meteorologi pentru urmatoarele doua saptamani (27 ianuarie - 9 februarie) va fi unul oscilant, cu perioade in care valorile termice vor fi, la inceput, in scadere, dupa care vor urca spre 10, chiar 12 grade, se arata in prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie…