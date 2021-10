5 semne care îţi spun că faci accident vascular cerebral In accidentele vasculare cerebrale, timpul in care pacientul ajunge la spital este esential. De aceea, recunoasterea semnelor care indica debutul unei astfel de probleme este vitala. Semnele care iti spun ca faci accident vascular cerebral: 1. Pacientul observa ca ii slabeste forta in unul dintre membre 2. Poate avea furnicaturi sau amorteli in membrul in care forta i s-a diminuat 3. P Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

