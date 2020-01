Stiri pe aceeasi tema

- Stefan Musca este unul dintre cei mai cunoscuti designeri, cu care tara noastra se poate mandri. Creatiile ce-i ies de pe mana sunt demne de vedetele Hollywood. Insa nici spatiul de lucru nu este mai prejos. Casa creatorului de moda este una cu adevarat spectaculoasa, fiind decorata intr-un fel complet…

- O familie din Atlanta a gasit în bradul de Craciun o decoratiune mai putin obisnuita: o bufnita vie. Culmea este ca proprietara casei adora aceste pasari, asa ca a pus mai multe în pom, dar nu unele adevarate, transmite Știri.md. Totul a luat o întorsatura…

- S-a intors! Dupa ce acum doi ani Mircea Radu a plecat de la TVR 1 la Antena 1, prezentatorul a revenit la postul public pentru un reality-show special – „Down The Road: Aventura”, avand drept subiect copiii cu sindromul Down. Click! a stat de vorba cu prezentatorul de 51 de ani despre televiziune, despre…

- Sentimentele profunde și imaginația debordanta vor caracteriza majoritatea zodiilor, dar câteva dintre ele se vor bucura și de afecțiune, caldura și intimitate, descoperind ce înseamna iubirea adevarata.

- Te vei stradui sa iți faci viața mai simpla, dar acest lucru nu inseamna ca 2020 va fi mai puțin atractiv decat in anii trecuți. Este probabil sa fii mai realist in acest an, mai concentrat și mai ambițios. In fiecare zi vor aparea schimbari pentru a-ți face viața mai dinamica și mai captivanta in acest…

- Iulia Vantur și-a gasit sufletul pereche la mii de kilometri departare de țara natala, iar de atunci, de dragul iubitului sau, și-a schimbat radical viața. Ce i-a cerut Salman Khan? Iulia Vantur și-a schimbat radical viața de dragul iubitului sau, Salman Khan Iulia Vantur, fosta prezentatoare de televiziune,…

- Nu este indicat sa provoci animalele, daca nu vrei sa fi atacat de acestea. Acesta regula de securitate nu a fost respectata de un baiat indonezian care, dupa ce a sfidat un piton, a fost mușcat la sange de acesta. Citeste si "Daca prinzi acest peste, omoara-l imediat!". Specialistii avertizeaza,…

- Pilotul de origine finlandeza al echipei Alfa Romeo Sauber F1 Team, Kimi Raikkonen, implineste astazi frumoasa varsta de 40 de ani!I-a mai ramas sa participe la startul a 15 curse pentru a bate un record in istoria F1. Actualmente in fata lui, in lista celor mai experimentati piloti din istoria competitiei,…