- Toba de casa este rețeta culinara tradiționala nelipsita de pe masa de sarbatori. Modul de preparare s-a transmis de la o generație la alta, iar astazi gospodinele inca mai pastreaza tradițiile ce fac din preparat cel mai bun aperitiv din carne de porc sau pui. Vezi mai jos care sunt cele mai bune rețete…

- Pentru ca se apropie cu pași repezi finala Chefi la cuțite, sezonul 8, concurenții au dat tot ce e mai bun din experianța lor și au reușit sa creeze cele mai gustoase rețete și cele mai frumoase farfurii din sezonul 8 Chefi la cuțite, in ediția 39.

- Va este dor de delicioasa maioneza, dar, in același timp doriți sa țineți post? Daca va doriți o masa tradiționala romaneasca, nu are cum sa lipseasca faimoasa salata de beouf. Maioneaza așa cum o cunoaștem, facuta din galbenuș de ou, are și ea variante vegane, la fel de gustoase. Noi va aratam cum…

- Daca te-ai hotarat sa adopți un stil de viața mai sanatos, excluzand preparatele cu ingrediente de origine animala,ți-am pregatit și cateva idei de rețete gustoase și sanatoase de prajituri raw-vegane.

- Torturile diplomat cu frisca sunt foarte populare si asta pentru ca au un gust delicios si un aspect elegant. Daca vreti sa va impresionati familia sau prietenii cu un tort diplomat stralucitor – nu este greu deloc. Puteti face un tort diplomat simplu, fara coacere, din piscoturi, sau un tort diplomat…

- Radu Anton Roman, reputatul gastronom, dezvaluie in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia) toti pasii necesari pregatirii celei mai bune ciorbe ucrainene. Intr-un singur loc din Romania se gateste cel mai bun stroceag: la Sf.Gheorghe, in Delta Dunarii. Gospodinele pot incerca…

- Gospodinele se intrec toamna in conserve pentru iarna. Cele mai gustoase muraturi se fac dupa reteta regretatului gastronom Radu Anton Roman. O zeama mai ales pentru gogosari cu miere si otet, dar in care se pot pune si castraveciori, mere, pere, prune, gutui, struguri, ceapa si usturoi.