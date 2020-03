5 reguli simple pentru a ne feri la cumparaturi de produse de contrabanda sau contrafacute 5 reguli simple pentru a reduce riscurile la cumparaturi Cum sa te ferești de produsele de contrabanda #staiacasa #reduriscurile Suntem cu toții ingrijorați de raspandirea Coronavirusului (Covid-19). Tocmai de aceea este mai important ca oricand sa fim atenți ce cumparam. 5 reguli simple ne pot ajuta sa reducem riscurile inutile reprezentate de consumul unor produse de contrabanda, a caror calitate nu este verificata de nimeni și care ajung in țara prin intermediul unor rețele de criminalitate organizata. 1. Nu cumpara produse de pe strada In perioadele de criza ești tentat sa cauți… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

