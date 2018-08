5 REGULI esențiale de care să ții cont atunci când îți amenajezi BUCĂTĂRIA Se spune ca bucataria este inima casei. De aceea amenajarea unui astfel de loc nu este deloc simpla. Sunt atat de multe lucruri la care trebuie sa te gandesti, atunci cand incepi acest drum. De la culoarea peretilor, la culoarea mobilierului, la delimitarea spatiului, la stilul pe care ti-ai dori sa-l imbrace camera si la cum poti aranja toate accesoriile astfel incat locul in care iti petreci o mare parte din timp sa iasa exact cum ti-ai dorit si sa-ti ofere ambientul si confortul de care ai... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate capriciile vremii, oferta de fructe si legume de pe piata este generoasa, iar pentru cei care au facut din consumul hranei sanatoase un obiectiv este momentul propice sa prepare conservele pentru iarna.

- Conform studiilor, nu suficient de multi parinti acorda atentie igienei orale a noului-nascut si a copiilor de varste fragede. Dr. Adrian Mina, unul dintre cei mai reputati medici stomatologi din Romania, face o serie de recomandari importante pe care trebuie sa le stie tinerii parinti.

- Timp de aproape 10 ani, Kate Walsh a interpretat personajul Addison Montgomery din serialele cu tematica medicala „Anatomia lui Grey” și „Private Practice”. In viața reala, actrița de 50 de ani militeaza tot pentru sanatate și un stil de viața sanatos. Anul trecut, Walsh dezvaluia intr-un interviu…

- Biserica Ortodoxa are reguli stricte pentru cei care vor sa devina calugari. Pe langa reguli de conduita, credinta, ascultare, novicele trebuie sa indeplineasca si cateva conditii legale. Apoi, urmeaza slujba prin care este tuns in monahism.

- Știi deja ca protecția solara e esențiala pentru o piele sanatoasa, pe tot parcursul anului, și cu atat mai mult in sezonul estival. Pentru ca incidența cancerelor de piele a crescut considerabil in ultimii ani și la noi in țara, protecția solara nu mai este opțiune, ci mai degraba o responsabilitate…

- Casele de pariuri din Marea Britanie au inregistrat pierderi considerabile dupa ce numerosi pariori au ghicit culoarea palariei - o nuanta de verde - pe care regina Elisabeta a II-a a a purtat-o joi in cea de-a patra zi a celebrelor curse de cai organizate la Ascot, informeaza PA. Palariile…

- Problemele emotionale ale parintelui se tranmsit copilului. Din pacate, un adult care se confrunta cu stres, lipsa echilibrului emotional sau a increderii in sine, va creste un copil care se va confrunta cu aceleasi probleme, primele simprome fiind frica, vina, furia si toate emotiile negative.

- Un copil in varsta de cinci ani a fost lovit luni dupa-amiaza pe o trecere de pietoni din municipiul Constanta de o ambulanta aflata in misiune, care a trecut pe culoarea rosie a semaforului, victima fiind transportata la spital pentru ingrjiri medicale, transmite News.ro . Potrivit reprezentantilor…