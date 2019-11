Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul rece și-a intrat pe deplin in drepturi, lemnele ard in sobe ori centrale pentru incalzirea locuințelor, astfel incat, pentru asigurarea securitatii la incendiu, ISU Salaj recomanda, pe langa prudența și atenție deosebita in orice activitate care implica lucrul cu focul ori materiale inflamabile,…

- Autor Jakob van Eriksson Fara sa știm, am devenit dependenți de o serie de droguri chiar mai puternice decat cele convenționale: monoglutamatul de sodiu bate alcoolul sau tutunul, iar zaharul – ei bine, da, zaharul! – surclaseaza cafeaua, medicamentele cu și fara prescripție sau, chiar, metamfetaminele.…

- Dupa 30 de ani irositi cu cartile bine inchise pe masa, am aflat ce trebuia sa stim din prima zi: prea multa minte strica, daca nu e deloc. Ne-am intors, adica, la vechea noastra datina intelectuala: oportunismul guraliv al vinatorilor de importanta culturala. Ii datoram actul de constatare lui Gabriel…

- Ambasada Frantei la Bucuresti deschide o carte de condoleante online, pe site-ul propriu, pentru cei ce vor sa ii aduca un omagiu fostului presedinte al Republicii, Jacques Chirac potrivit new.ro "Franta este in doliu dupa moartea lui Jacques Chirac, om de stat, un mare european si prieten al Romaniei,…

- Volumul "Sfintele si dumnezeiestile Liturghii", o carte veche de aproape 200 de ani, a fost clasata in patrimoniul cultural national mobil ca urmare a demersurilor realizate de catre Directia Judeteana pentru Cultura Vrancea, a anuntat, miercuri, institutia, potrivit Agerpres. "Volumul 'Sfintele…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat ca pactul pentru organizarea alegerilor anticipatenu propus de Alianța USR-PLUS nu este o idee valabila, atat timp cat Guvernul este inca in funcțiune. Liderl ALDE a precizat ca inițiatorii pactului ar trebui sa se citeasca mai cu atenție Constituția, conform Mediafax.Citește…

- Chefii Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea si Florin Dumitrescu si-au ascutit cutitele si sunt gata sa jurizeze cele mai spectaculoase farfurii. De luni, sezonul șapte al celui mai iubit show culinar, difuzat de Antena 1, va inteti competitia gustului atat intre jurati, cat si intre bucatarii aspiranti…

- Monica Anghel a obținut dimensiuni de invidiat, dupa ce a topit peste 30 kilograme și a reușit sa se mențina in timp. Pentru ca o serie de firme producatoare de pastile de slabit au inceput sa-i foloseasca abuziv imaginea, cantareața vrea sa scrie o carte despre dieta ei, din care sa reiasa clar ca…