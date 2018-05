5 reguli de aur pentru o relaţie casual. Cum să faci amor fără obligaţii şi fără stresuri 1. Lamureste lucrurile de la bun inceput Inca de la prima intalnire, trebuie sa fii sincera si sa ii spui ca nu iti doresti o relatie serioasa. Odata ce stie acest lucru, el va decide daca vrea sa duca lucrurile mai departe. Daca nu ii vei spune acest lucru de la inceput, s-ar putea sa te acuze ca l-ai dus de nas, mai ales daca te intalnesti si cu alti barbati in acelasi timp. Onestitatea este mereu cea mai buna politica! 2. Pastreaza discretia

Discretia e cuvantul de baza intr-o relatie bazata doar pe sex. Rezista tentatiei sa te lauzi amicelor cat esti tu de moderna si… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

