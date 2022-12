Stiri pe aceeasi tema

- Deși tarziu, angajații serviciilor publice de ambulanța au ințeles ca, sub coordonarea lui Raed Arafat, au ajuns la un pas de desființare. In premiera, aceștia au ieșit in strada sa ceara debarcarea lui Arafat de la conducerea acestor servicii, lasate fara finanțare, fara personal medical, fara mașini…

- Blocul National Sindical (BNS) acuza, marti, ca serviciile publice de ambulanta sunt sabotate de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta! "Desi intervin in peste 90- din cazuri medicale urgente la nivel national, serviciile de ambulanta au un parc auto deplorabil", arata sindicalistii. Blocul…

- Secretarul general al Senatului, Mario Oprea, depune eforturi uriașe sa mușamalizeze scandalul adeverințelor false de tip CAR ca sa-i salveze pe angajații implicați intrați in vizorul DIICOT. 163 de credite, prejudiciu de 5.700.000 de lei La jumatatea lunii septembrie 2022, polițiștii Inspectoratului…

- Strainii care cer rezidența in Romania trebuie sa doarma noaptea pe scarile de la Iulius Mall Cluj, pentru a putea ajunge sa iși depuna dosarele. ”Am venit la 18:44 in ziua precedenta și am terminat la 10:40 dimineața”, a relatat Daniil Nenakhov, un student de 18 ani din Kazahstan inscris la Universitatea…

- Directorul Directiei de Intretinere Drumuri Nationale si Autostrazi din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Florea Dascalu, retinut sub acuzatiile de luare de mita, trafic de influenta, in forma continuata, permiterea accesului unor persoane neautorizate la…

- Șoferii vor fi obligați sa plateasca roviniete mai scumpe care includ taxe pentru poluare in funcție de vechimea mașinii. Transportatorii de marfuri ori de persoane care conduc vehicule ce depașesc 3,5 tone vor plati taxa pentru fiecare kilometru de șosea parcurs. Așa arata proiectul asumat de PNRR…

- Șoferii vor fi obligați sa plateasca roviniete mai scumpe care includ taxe pentru poluare in funcție de vechimea mașinii. Transportatorii de marfuri ori de persoane care conduc vehicule ce depașesc 3,5 tone vor plati taxa pentru fiecare kilometru de șosea parcurs. Așa arata proiectul asumat de PNRR…

- In perioada 3 - 9 octombrie curent, Serviciul de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca a fost solicitat pentru 13.456 de persoane. Dupa acordarea ajutorului medical prespitalicesc 5.439 de pacienți, dintre care 1.219 copii au fost transportați la instituțiile spitalicești din țara. {{642300}}Pe…