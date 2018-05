Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene saluta intrarea in vigoare a directivei privind protectia consulara pentru cetatenii europeni care locuiesc sau calatoresc in afara UE Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 mai 2018, a directivei privind…

- Optsprezece proiecte ale diasporei vor fi finanțate in cadrul programului guvernamental de granturi tematice – Diaspora Engagement Hub, destinat cetațenilor Republicii Moldova din diaspora. Proiectele caștigatoare vor primi finanțari in suma totala de peste 1,127 milioane de lei, transmite IPN.

- Proiectele de infrastructura treneaza din cauza termenelor prea mari in procedurile de achiziții și a contestațiilor nenumarate facute la toate licitațiile a declarat, ministrul Transporturilor, Lucian Șova, prezent la Conferința Capital „Transporturi și Infrastructura 2018”.

- Ministrul britanic al culturii Matt Hancock a apreciat joi drept insuficiente masurile anuntate cu o zi inainte de patronul Facebook, Mark Zuckerberg, pentru protejarea datelor utilizatorilor, dupa scandalul...

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din Romania, inclusiv construirea unor statii pentru masurarea nivelului precipitatiilor, se arata…

- Premierul Viorica Dancila efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. Cei doi sefi de guvern vor sustine declaratii comune de presa. Prim-ministrul va avea și o intalnire oficiala cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu.…

- Proiectele pentru accesarea de fonduri nerambursabile se pot depune de catre IMM-uri la ADR Sud Muntenia, prin sistemul electronic MySMIS, pana pe data de 25 iunie 2018, alocarea financiara totala pentru cele șapte județe din Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia prin intermediul noii linii de finanțare,…