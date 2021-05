Stiri pe aceeasi tema

- Dupa sase luni de misiune in Polonia, a sosit momentul mult asteptat pentru militarii romani din cadrul Detasamentului de Aparare Antiaeriana Geparzii Transilvani. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania se concentreaza in principal pe asamblarea componentelor pentru aripile aeronavelor, unde este liderul mondial. Are sedii de producție in China, Europa, America de Nord și America de Sud cu... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cum ar fi sa nu mai fie nevoie sa va deplasați la Biroul Unic și sa puteți depune de acasa documentele? Ei bine, acest lucru este posibil! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Huawei confirmase anterior ca iși dezvolta propria alternativa la platforma mobila la Android, numita HarmonyOS. Cu toate acestea, compania noteaza ca HarmonyOS nu este doar un alt sistem de operare pentru smartphone, ci va fi o platforma pentru toate tipurile de dispozitive inteligente, inclusiv pentru…

- Alin Salajean, originar din Campia Turzii, este cunoscut ca prezentator de evenimente, iar din 9 ianuarie apare pe micile ecrane in sezonul 2 din "SURVIVOR ROMANIA". Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 4 februarie a.c., in jurul orei 13.30, NAN MIHAELA-IOANA, in varsta de 15 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 4 februarie a.c., BOKOR JACINT-ZOLTAN, in varsta de 33 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu din localitatea Huedin și nu s-a mai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ANUNȚ DISTRIBUIRE ALIMENTE/PRODUSE IGIENA IN CADRUL PROGRAMULUI POAD, conform Ordonanței de urgența 84/2020 pentru stabilirea unor masuri necesare in vederea implementarii Programului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!