5 produse de beauty pe care să le cumperi de Black Friday Black Friday se apropie cu pași repezi, iar ofertele din universul produselor de beauty sunt de-a dreptul irezistibile. Daca ai nevoie de un refresh in colecția ta de produse de ingrijire, avem cateva idei care sa te inspire. In sezonul rece este mai important ca oricand sa ai grija de tenul tau, așa ca din trusa ta de beauty nu poate lipsi dispozitivul de curațare faciala FOREO, care iți va lasa tenul perfect și stralucitor. Pentru un look impecabil, nu ezita sa folosești produsele de sprancene de la Benefit, care iți vor desavarși chipul cum niciun produs de make-up nu va reuși sa o faca. Și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

