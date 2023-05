5 principii de Feng Shui pentru baia ta

Stiri pe aceeasi tema

- Atunci cand masoara scumpirile, Institutul Național de Statistica ia in calcul o serie de marfuri și servicii Statistica masurand de asemenea și cat de mult conteaza fiecare pentru bugetul nostru. In ultimii 10 ani, perioada pe care HotNews a cercetat-o, aceste schimbari au fost majore, confirmand ca…

- Serbia a propus modificarea rezoluției Consiliului Europei (CE) privind integritatea teritoriala a Ucrainei, Georgiei și Moldovei. Declarația a fost facuta luni de catre presedintele sarb, Aleksandr Vucic, la postul Happy TV, scrie tass.ru .

- Experții in arta Feng Shui ne demonstreaza ca exista anumite obiecte pe care nu este recomandat sa le depozitezi in propriul camin, daca vrei sa fii ferit de ghinioane, paguba și nenoroc. Care sunt acele lucruri din dormitor de care trebuie sa scapi deindata. Nu le mai ține in incaperea de odihna. De…

- In județul Buzau, seria serbarilor tradiționale locale incepe in acest weekend, iar startul este dat la Patarlagele. Aici, va avea loc Serbarea Folclorica ,,Targul Cucului”, ajunsa la a 25-a ediție! ,,Dragi patarlageni, Fiecare națiune se definește prin tradițiile sale, iar Romania este cunoscuta pentru…

- La Muzeul Satului Maramureșean din Sighetu Marmației va avea loc astazi un eveniment special dedicat sarbatorilor pascale. Sunt așteptați sa participe zeci de localnici și turiști din țara și strainatate. Muzeul Satului Maramureșean din Sighet devine astazi o uriașa scena in aer liber in care satele…

- In perioada 27 – 31 martie 2023, locuitorii municipiului Timișoara sunt incurajați sa se implice activ in protecția mediului inconjurator prin colectarea separata a deșeurilor electrice și electronice. Primaria Municipiului Timișoara și ECOTIC, impreuna cu Sistemul Național de Colectare – Axial Timiș…

- De ce nu trebuie sa lași niciodata ridicat capacul vasului de la toaleta. Dupa ce vei afla asta, sigur vei fi atent la acest aspect, mai ales ca sfatul este dat de arta Feng Shui, testata de poporul chinez in mii de ani. De ce nu trebuie sa dormi cu ușa de la baie deschisa, […] The post De ce nu trebuie…