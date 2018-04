Pozitii sexuale # 1: Supernova, cand te simti sefa



Este pozitia perfecta pentru aceasta stare de spirit: tu esti sefa si il calaresti in timp ce el sta intins pe spate. Se porneste din pozitia in care femeia este deasupra. Doar ca, in loc sa-l calaresti in timp ce el sta intins pe saltea, pozitioneaza-l astfel incat el sa fie asezat perpendicular pe perne.

Pozitii sexuale # 2: Stanca diafana, cand esti in dispozitie romantica



In aceasta pozitie stati fata in fata pe tot parcursul actului sexual. Este asemanatoare cu pozitia misionarului, numai ca barbatul nu se sprijina…