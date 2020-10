Stiri pe aceeasi tema

- Nu stii exact ce zodie esti in zodiacul chinezesc? Verifica aici! Iata mesajul intelept chinezesc pentru zodia ta pentru noua saptamana: Vino in fiecare sambata pe Sfatulparintilor.ro pentru a afla mesajele intelepciunii chinezesti pentru zodia ta! Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan Esti un om…

- CHIȘINAU, 22 sept. - Sputnik. Ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, susține ca astazi Curtea Constituționala a blocat un proiect de lege care era așteptat de intreaga societate. © Sputnik / Miroslav Rotari Proiectul de revizuire a Constituției nu va ajunge la Parlament”De un an de zile…

- Liderul Partidului Ecologist Roman – filiala Suceava și candidatul acestui partid pentru președinția Consiliului Județean, Catalina Vartic, a explicat concret modul in care va stopa taierile ilegale de arbori dupa ce va caștiga alegerile pentru aceasta funcție. Catalina Vartic a spus ca dupa ...

- Citeste in continuare horoscopul zilei si sa ai o zi traita cu credinta, incredere in tine, in viata si iubire! Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Ai fost destul de confuz in ultima vreme deoarece ai inceput sa te indoiesti daca strategia abordata panas acum a fost corecta sau…

- Este considerata cea mai frumoasa artista din Romania, are trei copii minunati si un iubit care o adora. Antonia, caci despre ea este vorba, recunoaste ce face pentru a-l tine pe Alex Velea langa ea. Antonia vorbeste deschis despre relatia pe care o are cu Alex Velea Antonia si Alex Velea formeaza,…

- "Continuam analizele. Trebuie sa se finalizeze raportul privind starea economiei, starea bugetului. In functie de asta vom lua decizia. Si aici pot sa va spun sigur ca vom creste pensiile, dar vom creste pensiile astfel incat sa avem garantia ca economia va putea suporta cresterea pensiilor", a explicat…

- Una dintre cele mai mari bucurii pe care ți le pot face cei care iți trec pragul casei este sa iți spuna ca locuința ta este confortabila și primitoare. O casa este mai mult decat o construcție care te adapostește, este un fel de carte de vizita pentru musafiri, in care sunt „scrise“ interesele tale…

- In prezent, Administratia Nationala "Apele Romane" are in promovare la Ministerul Fondurilor Europene doua proiecte de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic Somes-Tisa in valoare de peste 65 milioane de euro propuse spre finantare europeana, prin Programul Operational Infrastructura…