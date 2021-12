5 pași pentru schimbarea stilului de viață „Trebuie sa slabesc”. „Trebuie sa fac ceva cu diabetul”. „Nu mai pot continua așa cu problemele mele de inima”. Ne spunem cu toții asta in diverse momente ale vieții, doar ca de multe ori nu reușim sa facem nimic. Pentru asemenea situații exista balanța decizionala, instrumentul care te poate scoate din incurcatura. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de azi, oamenii moderni sunt stresați, unii sufera de depresie și anxietate și tind sa aiba probleme de somn. Conform statisticilor, aproape jumatate din oamenii din SUA au probleme cu somnul și...

- O mai ții minte pe Nadine? Vedeta nu mai locuiește in Romania, dar a reintrat in atenția publicului in vara anului acesta, cand a decis sa iși dea examenul de Bacalaureat. Vedeta l-a trecut cu brio și povestește cum e viața ei acum. Cu ce se ocupa acum Nadine Nadine are 44 de ani și […] The post Schimbarea…

- Viața lui Bodo de la Proconsul, fostul ginere al președintelui Traian Basescu, s-a schimbat radical. Acesta a divorțat in 2007 de Ioana Basescu, vestea ca aceștia s-au desparțit luand o țara intreaga prin surprindere pe atunci. Totuși, in 2009, el se bucura de faptul ca are o noua partenera, Loredana.…

- 523 de persoane infectate cu virusul și-au pierdut viața, anunța autoritațile in bilanțul proviziu COVID. 511 decese au avut loc in ultimele 24 de ore, iar 12 au fost raportate acum. Totodata, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate și 16.765 de cazuri noi de COVID, numarul de teste efectuat urmand…

- S-a nascut in Romania, și-a facut studiile in Franța și tot acolo a cunoscut succesul in afaceri. Ecaterina Paraschiv se mandrește cu reușita sa pe plan profesional, caci e proprietara a trei restaurante in Paris: Ibrik Cafe, Ibrik Deli și Ibrik Kitchen. Intr-un interviu pentru Libertatea, aceasta vorbește…

- O mancare buna este o mancare bine condimentata. Astazi vorbim despre condimente și ierburi sanatoase, care contribuie la imbunatațirea stilului nostru de viața. Exista multe ierburi și condimente cu multiple beneficii potențiale pentru sanatate, cum ar fi cele cu proprietați antiinflamatorii,…

- Vasili Oshchepkov este considerat unul dintre pionierii stilului de lupta sambo, un sport de autoaparare fara arme, a carui origine este atestata in anii 1930, un stil de lupte ce imbina judo, ju-jitsu și tehnici de arte marțiale atat naționale, cat și din alte culturi. Oshchepkov s-a perfecționat…