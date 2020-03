5 pași pentru o vacanță exotică la prețul unui sejur în Antalya Cu 75 de euro pe noapte,prețul unei cazari modeste in Europa, puteți sta in Filipine intr-un miniresortaflat pe malul marii, langa o plaja cu nisip alb și plina de palmieri!Cu peste 7.000 de insule,Filipine e țara unde va puteți permite o vacanța exotica sau o luna de mierememorabila, daca visați sa petreceți macar o saptamana de iarna sau deprimavara la plaja. Ce ar trebui sa faceți pentru a va transforma acest vis inrealitate?1. Urmariți biletele de avionAlegeți un interval in care v-ați dori vacanța și incepeți sa cautați bilete de avion. Cum costul acestora are ponderea cea mai mare in buget,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Relaxarea la plaja este optiunea preferata de romance privind destinatia de vacanta, 63% dintre ele declarand ca isi doresc acest lucru, arata un studiu realizat de un motor de cautare pentru calatorii."Si in anul 2020, optiunea cea mai votata privind destinatia de vacanta este relaxarea la…

- O cunoscuta tanara din Targu Jiu a plecat impreuna cu sotul sau intr-o frumoasa vacanta. Este de vorba de make-up artistul Antonela care a ales ca destinatie Australia, Singapore. Frumoasa blonda are parte de o vacanța de vis alaturi de partenerul ei de viața. Cei doi au lasat pentru…

- Filipine, țara cu peste 7.000 de insule, propune restului lumii cate o insula-vedeta. Ani la rand, cand se vorbea de vacanța in Filipine, era vorba de Boracay. Dupa ce turismul de masa și dezvoltarea haotica au afectat serios insula, inchisa turismului timp de mai bine șase luni in 2018 pentru o operațiune…

- Delia este o mare iubitoare a vacanțelor in țarile exotice, dar de aceasta data, sejurul vedetei a fost pus in pericol. Aflați in Singapore, Delia și soțul ei s-au confruntat cu o problema. Alaturi de alți turisti, aceștia au primit interdictie de a parasi hotelul din cauza coronavirusului, care…

- Blondina a postat pe retelele de socializare o imagine, in care apare in bratele sotului sau. Afaceristul și-a serbat ziua de naștere departe de țara, doar cu soția sa, iar copiii au ramas in grija bonelor. Au ales un loc cu plaja, soare, mare și s-au simțit super bine. ”Singuri pe plaja de…

- Cristi Borcea a implinit zilele trecute 50 de ani, iar Valentina Pelinel a postat primele imagini de la ziua lui de naștere. Cei doi au plecat intr-o vacanța exotica, unde profita din plin de plaja și soare. Daca de ziua Valentinei Pelinel, care a implinit 39 de anipe 8 decembrie, cei doi au avut o…

- Vacanța de iarna este in toi, iar perlele lui Gigi Becali au decis sa-și faca de cap in aceste zile. Pentru ca au primit liber de la club, cu ocazia pauzei competiționale, Florinel Coman și Florin Tanase au decis sa renunțe la frigul din Romania și sa plece departe, la mare și la soare.