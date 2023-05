Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire de afaceri are, de obicei, doi protagoniști sau, mai bine spus, doua tabere: pe de-o parte, cei care au inițiat-o, iar, pe de alta parte, cei care ii dau curs, indiferent de raporturile de putere dintre ei. Cu toate acestea, pe "terenul" gazdelor, spre exemplu in sala de ședințe din cladirea…

- Pe tema suicidului s-au scris mii de carti fara ca acestea sa lamureasca pe deplin ce anume ii determina pe unii oameni sa se sinucida sau sa ramana in viata in imprejurari asemanatoare. Sinuciderea este prezenta in toate epocile si societatile, prezentand anumite variatii in timp si spatiu, influentate…

- Vineri, 20 aprilie, delegația Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș condusa de Președintele CCIAT Florica Chirița a fost invitata la sediul Ambasadei Republicii Populare Chineze din București la o intalnire de lucru cu E.S. Domnul Han Chunlin, Ambasador.

- La inițiativa senatorului Calin Matieș, ședința Comisiei Economice a Senatului Romaniei se va desfașura in județul Alba. De asemenea, cu aceasta ocazie, vor fi organizate mai multe intalniri intre oameni de afaceri și senatori pentru identificarea de soluții in vederea dezvoltarii municipiului Alba…

- Data nașterii sau data la care au devenit pentru prima data conducatorii unei afaceri pot sa aduca multe informații elocvente, au concluzionat cercetatorii.In urma metodologiei folosite, s-a ajuns la concluzia ca tiparul obisnuit al unui CEO de succes arata in felul urmator: este american, cu varsta…

- Pasiunea pentru apicultura, dar si munca asidua l-au ajutat sa devina un antreprenor de succes. Vorbim despre Stefan Sandic, originar din raionul Soldanesti, care conduce o cooperativa apicola in Peresecina, Orhei.

- Nu vine dintr-o familie de crescatori de ovine, dar a indragit aceasta ocupație inca din copilarie. Fiind copil, vara obișnuia sa-și petreaca zilele in camp, pascand carlanii satului. Ocupație, pe care in 2014, a decis sa o transforme intr-o afacere proprie, cumparand 400 de oi. A avut de trecut peste…