Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cum bine știm cu toții, Nicole Cherry radiaza de fericire de cand a devenit mama. Cine o ajuta pe indragita cantareața cu creșterea fetiței. Artista are pe cine sa se bazeze de fiecare data cand are nevoie. Ce a marturisit vedeta, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- In ziua de astazi, nu este un secret pentru nimeni ca menținerea unei greutați optime este esențiala pentru un stil de viața sanatos. Un stil de viața activ cu o dieta echilibrata te poate ajuta in aceasta calatorie, dar uneori este dificil sa ții pasul cu ritmul unei rutine sanatoase. De aceea, mulți…

- Zincul este un mineral vital pentru buna funcționare a corpului uman, insa, deși este esențial, nu este produs de organism. Prin urmare, trebuie sa ne asiguram ca consumam alimente bogate in zinc. Acesta ajuta la funcționarea optima a sistemului imunitar, la vindecarea ranilor, la metabolismul carbohidraților…

- Cu totii stim ca regula de aur pentru o dieta sanatoasa este varietatea, pentru a ne construi o alimentatie care sa previna carentele nutritionale si care sa creasca nivelul de calitate a vietii pe care o ducem. In acest demers, fructele si legumele sunt vedetele absolute, pilonii de rezistenta ai oricarei…

- Legea Porcului ar putea ajunge la vot in Plenul Parlamentului in doua - trei saptamani, iar aceasta va ajuta la eradicarea pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, dar va sustine in continuare cresterea porcului in gospodaria populatiei, a declarat vicepresedintele Autoritatii Nationale Sanitare…

- Cu toții știm ca rolul mamei este important in creșterea unui copil. Insa, nu la fel de mult se știe și despre rolul tatalui. Pentru o dezvoltare armonioasa, copilul are nevoie de implicarea ambilor parinți. Prezența și implicarea tatalui in viața copilului reprezinta doua aspecte cruciale, care formeaza…

- Cursurile de marketing online pot fi instrumente puternice pentru creșterea afacerii tale atunci cand te ajuta sa obții practic cunoștințele necesare sa iți dezvolți afacerea și sa faci fața concurenței.Prin intermediul acestui tip de cursuri poți sa iți atingi obiectivele de business și sa-ți…

- Horațiu Moldovan (25 de ani) povestește cum a trait pana acum „visul vișiniu”. Rapid e echipa ce l-a relansat pe Horațiu, portar care anul trecut a uimit și a ajuns chiar și in echipa naționala. - Horațiu, cu ce gand plecați in 2023?- Ma bucur ca mi-am revazut colegii dupa aceste sarbatori, nici n-am…