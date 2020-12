Stiri pe aceeasi tema

- Achizițiile de energie electrica s-au redus, cu 4,7 la suta fata de perioada corespunzatoare a anului trecut. FEE Nord a achiziționat și a furnizat 2 590 miliarde kWh de energie electrica in perioada ianuarie-septembrie, ceea ce inseamna 128,7 milioane (4,7%) mai puțin decat anul trecut.

- ”Consumul final de energie electrica in aceasta perioada (ianuarie-octombrie 2020, n.r.) a fost de 43.687 milioane kWh, cu 5,1% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2019; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 10,8%, iar consumul populatiei a crescut cu 3,8%. Exportul de energie electrica…

- Piata de energie electrica se liberalizeaza complet, incepand cu data de 1 ianuarie 2021, iar mai mult de noua romani din zece inca nu stiu acest lucru. Vina este si a furnizorilor, care au „uitat” sa ii informeze sau doar s-au facut ca ii informeaza.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, marti, in cateva zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia, marți dimineața.

- Alimentarea cu energie electrica va fi intrerupta temporar, sambata, in localitatea Balotesti, din judetul Ilfov, pentru a asigura capacitatea retelei de a functiona si a alimenta clientii in bune conditii, anunta E-Distributie Muntenia, potrivit AGERPRES. Vezi și: Alexandru Rafila avertizeaza…

- Asociatia Energia Inteligenta a relansat campania "Pret corect la gaze si energie" prin care isi propune sa aduca informatii concrete si accesibile tuturor consumatorilor casnici de gaze naturale si energie electrica. Piata de energie electrica va fi complet liberalizata incepand cu 1 ianuarie 2021,…

- In data de 21.10.2020, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat Ordinul nr. 183/2020 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum aparținand utilizatorilor de tip clienti finali noncasnici prin instalatii de racordare cu lungimi de pana…

- In urma a 17 investigații finalizate privind participanți la piața angro de energie, ANRE a sancționat contravențional 11 operatori economici, cu amenzi in cuantum total de 6.600.000 lei, anunța autoritatea.Pana in prezent, ANRE a efectuat investigații la un numar de 33 producatori și furnizori…