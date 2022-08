Din 16 octombrie, AirConnect va zbura spre București și, din vara viitoare, spre Constanța. ”Am purtat discuții și in curand vom avea un nou operator aerian pe aeroportul nostru. Din data de 16 octombrie 2022 compania aeriana romaneasca AirConnect va opera 5 zboruri pe saptamana intre Suceava și București, in zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminica. De asemenea, din data de 22 iunie 2023 compania AirConnect va deschide o noua destinație de pe aeroportul nostru, respectiv Constanța, zborurile fiind operate in fiecare zi de joi”, a anunțat Gheorghe Flutur. Toate aceste zboruri vor fi operate…